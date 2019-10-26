Galatasaray - Fenerbahçe basketbol maçı bilet fiyatları

ING Basketbol Süper Ligi beşinci hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan mücadelenin biletleri satışa çıktı.

27 Ekim Pazar günü saat 15.15’te Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak olan karşılaşmanın biletleri Biletix.com, Biletix Çağrı Merkezi (0850 755 55 55) ve Biletix Perakende Satış Noktaları'ndan temin edilebilecek. Maç günü bilet satışı Sinan Erdem Spor Salonu Biletix Gişesi’nden olacak.

Biletlerini internet ve çağrı merkezinden satın alan taraftarlarımız, maç günü yoğunluğundan kaçınmak için biletlerini Biletix perakende satış noktalarından temin edebilirler.

Kombine kart teslimatları 24-25 Ekim günleri saat 09:00-17:00 arası Türk Telekom Stadyumu Kombine Ofisinden yapılacaktır. Maç günü kombine kart teslimatı Sinan Erdem Spor Salonunu Bilet Gişelerinde bulunan Kombine Kart Teslimat bölümünden yapılacaktır. Taraftarlarımızın kombine kartlarını teslim alabilmesi için Referans Numarasını-Biletix bilgi fişini ve kimliklerini, ayrıca öğrenci kombine kart alan taraftarlarımız güncel öğrenci belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.