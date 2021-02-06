Galatasaray, yoğun uğraşlar sonucunda ara transfer döneminde Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmayı başardı. Sarı-Kırmızılılar, bu transfer adına Fransız ekibi Saint-Etienne ile ciddi bir yarış vermişti. Mostafa Mohamed'in transfer sürecine ilişkin Saint-Etienne'in başkanı Bernard Caïazzo, El Captain'e açıklamalar yaparken Sofiane Feghouli konusunda da flaş bir iddiada bulundu.

Öncelikle Mostafa Mohamed'in transfer sürecindeki tekliflerini belirten Bernard Caïazzo, "Nakit olarak 5 milyon Dolar teklif etti. Mali kriz nedeniyle herkes sıkıntı çekiyor. Biz 5 milyon Dolar teklif ederken Zamalek, nasıl 2 milyon Dolar'ı kabul etti? Dürüst olalım ki Galatasaray da hızlı ödeme yapmıyor" dedi.





Cezayirli iş insanı aynı zamanda vatandaşı Feghouli konusunda da flaş bir iddiada bulundu: "Mostafa Mohamed'i almak için bir oyuncu (Mbaye Diagne) sattılar. Ayrıca Cezayirli Sofiane Feghouli'yi de satmak istiyorlar"

Galatasaray'ın 2017'de 4.25 milyon Euro karşılığında West Ham'dan kadrosuna kattığı 31 yaşındaki Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli'nin Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek.