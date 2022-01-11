Galatasaray, Fatih Terim sonralarında gülemedi!

Galatasaray 'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi, her zaman olduğu gibi tecrübeli hocanın bu ayrılığı da camiada duygusal anlar yaşattı. Efsanesi olduğu Sarı-Kırmızılılar'da 16 kupa kazanan Terim'in gidişi sonrasında ise Cim Bom pek başarılı olamadı.

İspanyol çalıştırıcı Domenec Torrent'le anlaşan Cim Bom'da yeni hocanın neler yapacağı da merak konusu olurken, akıllara da Terim'in ayrılıkları sonrasında Galatasaray'ın hangi durumda olduğu geldi.

Lucescu 4 senelik seriyi bozdu

1996-2000 yılları arasında Süper Lig 'e ambargo koyan ve UEFA Kupası'nı kazanan Terim'in Galatasaray'ı, tecrübeli hocanın ardından göreve Mircea Lucescu'yu getirdi. Rumen hoca, Sarı-Kırmızılılar'la ligi 2. sırada tamamladı ve 4 yıllık şampiyonluk serisini bozdu.

Hagi 3. oldu

2002'de yeniden Galatasaray'a dönen Terim 2004'te bir kez daha Cim Bom'dan ayrılırken bu kez göreve öğrencisi Gheorghe Hagi geldi. 8 maça çıkarak 2003-2004 sezonunu 6. olarak tamamlayan Rumen çalıştırıcı bir sonraki sezonda ise 3. oldu.

Mancini de çare olamadı

2011'de tam 7 sene sonra Cim Bom'a dönen Fatih Terim 2 sezon üst üste şampiyon olduktan sonra 3. sezonunda 5. haftada görevinden alındı. Halefi ise İtalyan hoca Roberto Mancini olurken, tecrübeli teknik adam da Terim sonrasında Galatasaray'ı ligde şampiyon yapamadı ve o sezon Aslan ligi Fenerbahçe 'nin ardında 2. sırada tamamladı.

Atalay Özçelikli