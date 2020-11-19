Yaz döneminde taraftarların formalarına ismini yazdırdığı Kolombiyalı golcüye, Miami'den bir kez daha teklif geldiği belirtiliyor. Yönetim, 34 yaşındaki santrforu elden çıkarmaya gayet sıcak bakıyor. Miami'nin kendilerine resmi teklif getirmesi halinde, devre arasında Falcao'nun gidişi için kolaylık sağlanacağı bildirildi. Sarı-Kırmızılılar, cüzi bir bonservis bedeli karşılığında Falcao'nun maliyetinden kurtulmak ve bu bölgeye yeni takviye yapmanın hesapları içinde.