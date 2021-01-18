Büyük umutlar ve uzun uğraşlar sonucunda Galatasaray'a gelen, binlerce taraftarın karşıladığı Radamel Falcao ile yolların ayrılması gündemde. Bir türlü sakatlıklardan başını kaldıramayan ve performansıyla hayal kırıklığı yaratan Kolombiyalı futbolcu ile yönetimin görüşeceği belirtildi. 34 yaşındaki futbolcudan gelen tekliflerin değerlendirilmesi istenecek.

5 milyon Euro kazanıyor

Özellikle ABD'den İnter Miami ile Portland Timbers'ın yıldız oyuncuya karşı büyük bir ilgisi olduğu biliniyor. İki kulübün de Sarı-Kırmızılılar'la temasa geçtiği de gelen haberler arasında. Aslan'dan senelik 5 milyon Euro garanti ücret kazanan Falcao'nun bu tekliflere ne cevap vereceği merak konusu.



