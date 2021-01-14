Galatasaray Falcao ilişkisinde son dakika

Kolombiyalı yıldızın menaceriyle bir görüşme yapılacak ve hem transfer hem de sözleşme feshi konuları masaya yatırılacak. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli futbolcuyu elden çıkararak, boşa çıkacak bütçeyi yeni transferlerde kullanmanın hesapları içinde. Galatasaray, Falcao ile yola devam etmeme fikrinde. Ancak Kolombiyalı yıldızın yüksek kontratı yönetim kurulunun elini kolunu da bağlamış bulunuyor. Bilindiği üzere Radamel Falcao sakatlığı nedeniyle tedavi sürecinde. Golcü oyuncunun bir süre İspanya'da tedavi görmesi bekleniyor.



