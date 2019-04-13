Galatasaray, EuroCup yönetimi ile bir araya geldi

Galatasaray Doğa Sigorta'nın yetkilileri, EuroCup yönetimi ile bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"2018-2019 7DAYS EuroCup sezonunun finalistleri Valencia Basket ve Alba Berlin arasında oynanan final serisinin ikinci maçı öncesinde EuroLeague yönetimi, düzenlenen organizasyonda kulüp yetkililerimizle bir araya geldi.

EuroLeague yetkilileri ve Şube Genel Menajerimiz Ömer Yalçınkaya’nın yanı sıra Almanya’dan ALBA BERLIN, Fransa’dan Limoges, İspanya Kulüpler birliği, Adriyatik Ligi birliği, VTB Ligi birliği yetkililerinin hazır bulunduğu toplantıda yeni EuroCup sezonunun planlanan takvimi takımlarla paylaşılırken katılımcı takımların ülke dağılımı ve takımların yerel liglerini bitiriş sırasına göre almaya hak kazanacağı lisanslar onaylandı. Aynı zamanda EuroCup yönetmeliklerinde olan değişiklikler yetkililer tarafından kulüplerle paylaşılırken bu değişiklikler üzerine fikir alışverişi yapıldı. Son olarak EuroLeague Hakemler Birliği’nin yaptığı öneriler takım yetkilileri ile paylaşıldı."