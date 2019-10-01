7DAYS EuroCup'ta 2019-20 sezonu start alıyor. Bu sezon temsilcilerimizden Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta ve TOFAŞ kupada mücadele verecekler.

Açılışı ise temsilcilerimizden Galatasaray Doğa Sigorta yapıyor. Sarı-Kırmızılılar ilk maçında İtalya deplasmanında Dolomiti Energia Trento ile karşı karşıya gelecek.

Temsilcimizin grubunda Alman ekibi Ewe Basket Oldenburg, Polonya temsilcisi Asseco Arka Gdynia, İspanya takımlarından Unicaja Malaga, Karadağ ekibi Buducnost ve açılış maçında karşılaşacakları Dolomiti Energia Trento yer alıyor.

İtalyan ekibi Trento, Legabasket'te oynadıkları ilk iki maçı kazanmayı başardı. OriOra Pistoia'yı iç sahada 88-75 mağlup ettikten sonra deplasmanda da Grissin Bon Reggio Emilia'yı 84-76'lık skorla geçtiler.

Dolomiti Energia Trento'da James Blackmon iki maçta yakaladığı 23 sayı ortalamayla dikkat çekerken Justin Knox da iki maçta 16 sayı ortalama yakaladı.

Galatasaray, EuroCup'ın ilk maçında Trento ile TSİ 20:30'da deplasmanda karşılaşacak.