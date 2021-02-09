Galatasaray Espor ve İstanbul Espor Zula oyuncularını arıyor

Türkiye’nin en büyük espor kulüplerinden Galatasaray Espor ve İstanbul Espor Zula, Valorant ve Pubg Mobile oyunlarında takımlarını oluşturacak oyuncularını Gamer Arena üzerinde gerçekleşecek turnuvalar ile bulacak. Düzenlenecek turnuvalar ve gerçekleşecek takım seçmeleri ile ilgili tüm detaylar ise şu şekilde;

17-19 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek Zula Turnuvası’nın şampiyonu olan takım Galatasaray Espor Zula Akademi Takımı olarak mücadele etmeye profesyonel esporcular olmaya hak kazanacak. Aynı zamanda turnuvanın 10.0000 GA Coin (1.000 TL) değerinde ödül havuzu mevcuttur. Şampiyon olan takım oyuncuları hem profesyonel espor sahnesine adım atmaya hak kazanacaklar hem de dereceye giren diğer takımlarlarla birlikte büyük ödüllerin sahibi olacaklar. Turnuvaya katılmak ve gücünü göstermek için buraya tıklaman yeterli.

18-20 Şubat tarihleri arasında ise gerçekleşecek Valorant ve 19-21 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek olan Pubg Mobile Turnuvaları şampiyonu olan takım ve oyuncuları ise İstanbul Espor’un esporcuları olmaya hak kazanacaklar. Valorant Turnuvasının şampiyonu olan takım doğrudan İstanbul Espor’un takımını oluştururken, Pubg Mobile Turnuvası’nda dereceye giren en yüksek puana sahip olacak ilk 4 oyuncu profesyonel espor sahnesine adım atmaya hak kazanmış olacak. Aynı zamanda 2 turnuvanın da 10.000’er GA Coin (1.000’er TL) değerinde ödül havuzları bulunmaktadır. Valorant Turnuvası’na buradan, Pubg Mobile Turnuvası’na ise buradan kayıt olunabiliyor.

185.000+ kullanıcıya oyun oynama heyecanını ve esporun rekabet duygusunu yaşayan Gamer Arena, düzenlenecek bu 3 turnuvayla birlikte sahip olduğu misyonlardan biri olan espor ekosistemi içinde düzenli olarak profesyonel oyuncular yetiştirme ve bu oyuncuların kulüplerde mücadele etmesine imkan sağlamaya devam etmiş olacak.