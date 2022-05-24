Galatasaray Espor takımı, Coca-Cola: Birlik Ligi 3. Hafta karşılaşması Icebox haritasında Fenerbahçe Espor ekibini 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'dan flaş paylaşım

Galatasaray Espor takımından Fenerbahçe galibiyeti sonrasında flaş bir paylaşım geldi. Sarı kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesinde kazanılan şampiyonlukların toplam hesaba eklenmesi talebine gönderme yaptı.

Galatasaray Espor takımının resmi sosyal medya hesabından "1959 öncesi galibiyetler sayılmaya başlansın" paylaşımı geldi.