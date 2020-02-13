Galatasaray Espor PES 20 Takımı Kurduğunu Açıkladı

FIFA 20 şubesi ile ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Galatasaray Espor, 12 Şubat Çarşamba günü yaptığı duyuru ile taraftarlarına yeni şubesini tanıttı. Takım tarafından yapılan açıklamaya göre PES 2020 şubesi kuruldu ve 2 oyuncu takımın renklerine bağlandı.

Takımın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlara göre yeni PES şubesinin ilk oyuncuları Mücahit Sevimli ve Emircan Yalman oldu. İki isimden ilki olan Mücahit Sevimli, PES 2020’de Türkiye şampiyonluğuna sahipken, ikinci oyuncu Emircan Yalman ise Avrupa Top 16 listesinde yer alıyor.

Takım yaptığı duyuruda PES atılımını “Galatasaray Espor PES takımını oluşturarak, PES takımı açan ilk yerli espor kulüpleri arasında yer aldık.” sözleri ile açıkladı.



