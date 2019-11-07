Galatasaray Espor eski koçundan olay sözler!

Galatasaray'ın Real Madrid karşısında aldığı 6-0'lık hezimetin ardından kulübün eski antrenöründen de flaş bir paylaşım geldi. Galatasaray Espor şubesinde League of Legends takımının eski koçu Jake "Mora" Hammond, geçen yıl sarı-kırmızılı takımdan uzun süre maaş alamadığını söyledi.

Galatasaray'ın 6-0'lık maç sonu paylaşımını alıntılayan Hammond, "Oof. Bu yıl ödeme almadığım her ay için 1 gol olmuş" mesajını yolladı.

Sarı Kırmızılı ekibin esporcuları zaman zaman paralarını alamadığı gerekçesi ile sosyal medya hesaplarından isyan ediyorlardı.

Hammond'ın bu isyanının ardından Galatasaraylı taraftarlar kendisine sert tepki gösterdi ve Galatasaray'ın iç sorununun sosyal medya malzemesi yapılmaması gerektiğini savundular.