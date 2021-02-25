UEFA Kupası’nı kazanan ve arka arkaya 4 sezon şampiyonluk yaşayan Galatasaray’da o dönem başkanlık koltuğunda oturan Faruk Süren, sezon sonunda yapılacak seçimlerde aday olacağı belirtilen damadı Burak Elmas’ın yanında olduğunu söyledi.

Sportcell’e konuşan Süren, Elmas’ın adaylık sürecini şöyle değerlendirdi: “Arkasında değil yanındayım. Evet böyle bir göreve soyundu. Çok ciddi bir görev, çok zor bir görev. Zor bir miras devralacak. Dönem olarak çok zor bir dönem... Bizim ekonomimiz ne kadar yükselirse biz de yükseleceğiz. Bir borç yapılandırması söz konusu. Borç yapılandırmasının tabii ki reel bir şekilde olması gerekiyor. Bütün bunlarla baş edecek bir ekip kuruyor. İyi bir ekip kuruyor. Tabii mayıs ayında seçim olması kaydıyla. Umarım seçim olur, onu ertelemeyiz. Yani bütün kurulları erteliyoruz, bazılarının işine de geliyor.”