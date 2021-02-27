Lider Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk edecek. 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve 54 puanla zirvede bulunan Fatih Terim'in ekibi, fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Son 7 maçta sadece 1 kez kaybeden Erzurumspor ise zorlu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. 25 puanı bulunan Dadaşlar, 17. sırada yer alıyor. Yaptığı nice kurtarış ve kaldırdığı 14 kupayla Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Fernando Muslera, yeni bir rekora daha hazırlanıyor. 34 yaşındaki file bekçisi, Erzurumspor sınavıyla, lig tarihinde 300 maç barajını aşan ilk yabancı kaleci unvanını alacak.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Luyindama, Ömer, Etebo, Fernandes, Arda Turan, Onyekuru, Emre Kılınç, Mostafa

Yedekler: Okan, Şener, Taylan, Babel, Falcao, Belhanda, Linnes, Donk, Kerem, Feghouli

Galatasaray - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak maçı Mete Kalkavan yönetecek. Saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Fernando Muslera tarihe geçecek

Galatasaray tarihinin en fazla maça çıkan yabancı oyuncusu Fernando Muslera, şimdi de Türkiye çapında bir rekor kırmaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisi, bugünkü Erzurumspor karşılaşmasıyla birlikte, Türkiye'deki lig tarihinde 300 maç barajını aşan ilk yabancı kaleci olacak. 34 yaşındaki kaleci, tüm kaleciler arasında da 9. sırada ve yavaş yavaş yükselmeye devam ediyor. Ülkemize 2011 yılında 25 yaşındayken gelen Nando, buradaki 10. yılını bu yaz dolduracak.

Galatasaray'da tam 14 kez kupa kaldırarak tarihe adını altın harflerle yazdıran Muslera, Sarı-Kırmızılı formayla gol sevinci de yaşadı, asist de yaptı. Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan deneyimli kaleci, kariyerine İstanbul'da devam etmeye hazırlanıyor. 3 milyon 550 bin Euro olan yıllık maaşından feragat etmeyi de kabul eden Muslera ile 3 yıllık yeni bir mukavele daha imzalanacak.

Kilit adam Henry Onyekuru

Süper Lig'e döner dönmez maçların dengesini değiştiren Onyekuru'ya, artık rakipler de özel önlem alıyor. Özellikle Nijeryalı yıldızın savunma arkasına yaptığı koşuları etkisiz hale getirmek üzere defans kurgusunu değiştiren takımlar, Galatasaray'ın hücum çeşitliliğini azaltabiliyor. Aslan'ın hocası Fatih Terim de bu durumun farkında. Tecrübeli teknik adam bu nedenle Onyekuru'ya yeni görevler vermeye çalışıyor.

Genç yeterek, Erzurum karşısında Mohamed'e daha yakın, hatta onun da önünde iki stoperin arasına doğru koşular yaparak savunma dengesini bozmaya çalışacak. Mohamed de sık sık geriye gelerek stoperleri öne çekmeyi deneyecek. Emre Kılınç’ın da savunma arkası koşularda Onyekuru'yu destekleyerek hücum gücünü yükselteceği öğrenildi.

Galatasaray'da 3 eksik

Galatasaray’da 3 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir ile Çaykur Rizespor’dan ayrılış süreciyle ilgili 3 maç ceza verilen Oğulcan Çağlayan karşılaşmada görev yapamayacak. Sarı Kırmızılı takımda sakatlığı geçen Sofiane Feghouli ise kadrodaki yerini alabilecek.

Belhanda ve Luyindama sınırda

Galatasaray’da Younes Belhanda ve Christian Luyindama, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 28. haftadaki MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'dan 7 maçlık seri

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 7 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Ligde son yenilgisini 19. haftadaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 maçta da üçer puan elde etti. Galatasaray, bu süreçte Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor’u yendi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 16 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

En az gol yiyen takım

Galatasaray, Süper Lig’in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 50 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 19 gol gördü. Galatasaray, bu alanda ligin en iyi ekibi olarak dikkati çekiyor.

Erzurumspor'da 4 eksik

Konuk ekip Erzurumspor'da 4 futbolcu Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Kaleci Szumski kırmızı, orta saha oyuncusu Boumal da sarı kart cezalısı. Takımda ayrıca Obertan ve Oltan'ın sakatlıkları devam ediyor.

Erzurumspor ile 4. randevu

Galatasaray, Süper Lig’de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 4. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, Erzurumspor ile daha önce oynadığı 3 maçtan 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. İki takım ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray, İstanbul’da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Galatasaray, bu sezonun ilk yarısında Erzurum’da oynanan maçı da 2-1 kazandı.