Fanatik Gazetesi yazarı Deniz Çoban, Galatasaray -Erzurumspor maçının önemli ve tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi. Etebo'nun 23. dakikada gördüğü sarı kartın hatalı olduğunun altını çizen Çoban, ''Etebo'nun sarı kart gördüğü pozisyonda faul yok. VAR'ın ikazı sonrasında Mete Kalkavan'ın sarı kartı iptal etmesi gerekirdi.'' dedi ve ekledi:

'Kaptan olması bunu gerektirmiyor'

O pozisyonda Muslera'nın sarı kart görmesi gerekirdi. Kalesini terk edip itiraz edemez. Kaptan olması bunu gerektirmiyor. Uluslararası kurallara göre bu sarı kart. Türkiye'de unutulmuş bir kural. MHK de bir şey demiyor buna.

'Arda Turan'ın koşusunu bırakmasına gerek bile yok'

''Mostafa Mohamed'in attığı 2. golden önce Arda Turan ofsayt değil. Arda Turan'ın koşusunu bırakmasına gerek bile yok. Topu takip etse bile ofsayt değil. Rakibi de bozmuyor. Rakibin koşu yolunda bulunmuyor. Çok net bir gol. Arda burada rakibinin koşu yolunda değil. Bu yüzden de ofsayt söz konusu değil.''

'Mete Kalkavan hata yaptı'

''Luyindama'nın Muslera'ya geri pas attığı pozisyonda Mete Kalkavan hata yaptı. Bana göre orada Luyindama'ya faul var ancak Mete Kalkavan herhalde topun Erzurumsporlu oyuncudan gittiğini gördü.''

'VAR faul diye karışamaz'

''Emre Kılınç'ın iptal edilen golünden önce Onyekuru'nun elle oynadığı pozisyona VAR faul diye karışamaz.''

'Hareket yaralayıcı değil'

Arda Turan'ın Emrah Başsan'a yaptığı hareket yaralayıcı değil. Kramponun vidaları rakibin sırtını sıyırıyor. Bunun kararı sarı kart olmalıydı.

'Sarı kart doğru'

Mostafa Mohamed'in sarı kart gördüğü pozisyon UEFA'nın 'limitte' dediği pozisyona çok iyi bir örnek. Sarı kart doğru karar.