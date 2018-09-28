Galatasaray - Erzurumspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig’de 7. hafta açılış müsabakasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u konuk eden sarı-kırmızılılar, zorlandığı maçı 1-0 kazandı. Galatasaray’ın golünü 74. dakikada Maicon Roque kaydetti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, 7. maçında 5. galibiyetini alarak puanını 15’e çıkardı. Galatasaray, 13 puanı bulunan Medipol Başakşehir’den maç fazlasıyla liderliği devraldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 2 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

Galatasaray karşılaşmaya çok iyi başladı. Henüz 1. dakikada Feghouli'nin içeriye çıkardığı topu Emre Akbaba almaya çalışırken yerde kaldu ve sarı kırmızılı ekip çok tehlikeli bir yerden frikik kazandı.

Direkten döndü

Topun başına geçen Maicon'un serbest vuruşu direkten auta çıktı. 5.dakikada Galatasaray, Emre ile gole çok yaklaştı. Eren Derdiyok'un attığı pasta topla buluşan Emre Akbaba, kaleci Sehic'i geçemedi. Pozisyonun bitmesini bekleyen yardımcı hakem Emre için ofsayt bayrağını kaldırdı.

11.dakikada Ryan Donk'un muhteşem pasında savunma arkasına sarkan Ndiaye, kaleci Sehic ile karşı karşıya kalacak durumda kalabilirdi fakat topu kontrol edemedi. Galatasaray, Erzurumspor'u kendi yarı sahasına hapsetti. Erzurumspor, orta sahayı zor geçiyor.

Dakikalar 13'ü gösterdiğinde N'Diaye'nin orta alanda kaptırdığı top sonrası Erzurumspor iki kişiyle hızlı atağa çıktı, son anda yetişen Donk sakatlanma pahasına topu kaptı ve tehlikeyi sonlandırdı.

Erzurumspor'dan inanılmaz hata

16.dakikada Acka'nın yaptığı inanılmaz hatanın ardından Garry Rodrigues, bir anda kendisini Erzurum ceza sahasında buldu. İçeriye doğru kat eden Rodrigues topu çekip rahat bir açı yakaladıktan şutunu çekti fakat top Sehic'te kaldı.

24.dakika Feghouli çalımını atarak içeri doğru kat etti. Cezayirli oyuncu ceza sahasının hemen dışını pasını çıkardı fakat Emre Akbaba'nın şutunu Sehic çok rahat bir şekilde kurtardı.

Emre Akbaba oyuna devam edemedi

32.dakikada Emre Akbaba kendisini yere bıraktı. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Emre Akbaba'nın sakatlığının ardından kenara değişiklik işareti yaptı. Fernando oyuna girmek için hazırlanırken, 3 dakikalık tedavisinin ardından Emre Akbaba tekrar oyuna girdi.

38. dakikada Emre Akbaba yerini Fernando'ya bıraktı ve tedavi için direkt olarak soyunma odasına gitti.

39. dakikada Erzurumspor'un gol atamayan santrforu Munsy, Muslera ile karşı karşıya pozisyonu değerlendiremedi. Pozisyon sonuçlandıktan sonra ofsayt bayrağı da kalktı.

Galatasaray penaltı bekledi

41. dakikada Garry Rodrigues'in Erzurumspor ceza sahasında arkadan forması çekildi ve Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi.VAR incelemesi sonrası 'devam' kararı verildi.

Maçın ilk sarı kartı 45. dakikada Galatasaray'dan Ömer Bayram'a çıktı.

İlk 45 dakika gol sesi çıkmadı. İki ekip soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidiyor.

51.dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışından şutu farklı şekilde auta gitti.

Galatasaray Sehic'i geçemiyor

56.dakikada Galatasaray çok tehlikeli geldi. Garry Rodrigues'in soldan içeri çevirdiği topta Eren Derdiyok'un vuruşu kaleci Sehic, güçlükle çıkardı. 1 dakika sonra bu sefer Ndiaye gole çok yaklaştı. Ndiaye topla ceza alanına girdi ve sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Fakat Sehic ayaklarıyla kurtarış yaparak bir kez daha gole izin vermedi.

62.dakikada BB Erzurumspor'da Lokman Gör, zaman geçirmeye yönelik hareketleri nedeniyle sarı kart gördü.

64.dakikada Fatih Terim ikinci oyuncu değişikliğini yaptı. Donk yerini Onyekuru'ya bıraktı.

Erzurumspor, 70. dakikada ilk değişikliğini yaptı. Sunu yerini Erhan Çelenk'e bıraktı. 71. dakikada Fernando, sarı kart gördü.

Gol perdesini Maicon açtı

74.dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Maicon topu köşeden ağlara yolladı ve Galatasaray 1-0 öne geçti. Ömer Bayram, Galatasaray formasıyla çıktığı ilk Süper Lig maçında ilk asistini yaptı.

81.dakikada Fatih Terim, üçüncü ve son değişikliğini yaptı. Uzun bir sürenin ardından formasına kavuşan Feghouli, yerini Yunus Akgün'e bıraktı.

Erzurumspor'un ilk isabetli şutu 83. dakikada Munsy ile geldi.

Dakikalar 84'ü gösterdiğinde Muslera kendisini yere bıraktı. Galatasaray'ın oyuncu değişiklik hakkı dolduğu için Muslera, sakatlığına rağmen oyuna devam ediyor.

Alper Ulusoy, son düdüğü çaldı ve Galatasaray, Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan notlar

TERİM'İN GALATASARAY İLE 300'ÜNCÜ LİG MAÇI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın başında 300'üncü lig maçına BB Erzurumspor karşısında çıktı. Sarı kırmızılı takımla BB Erzurumspor mücadelesine kadar 299 lig maçına çıkan deneyimli teknik adam, bu maçların 196'sını kazanırken, 65'inde berabere kaldı, 38'inde ise mağlup oldu.

FEGHOULI BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, BB Erzurumspor'a karşı ilk 11'de yer alarak bu sezon ilk kez 11'de forma giydi. Feghouli, sarı kırmızılı takımın bu sezon ligde oynadığı 6 ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı tek maçta ilk 11'de forma giyememişti.

GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Spor Toto Süper Lig 6'ncı hafta müsabakasının ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti. Savunmada Ozan Kabak yerine tedavi süreci sona eren Maicon, Yuto Nagatomo yerine ise sezon başında takıma katılan Ömer Bayram'a şans veren Terim, orta sahada Fernando'yu yedek soyundurdu ve Ryan Donk'a yeniden ilk 11'de şans verdi. Sinan Gümüş yerine bu sezon ilk kez Sofiane Feghouli'ye ilk 11'de şans veren tecrübeli çalıştırıcı, Henry Onyekuru yerine ise Eren Derdiyok'u tek santrfor olarak sahaya sürdü. Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Ömer Bayram, N'Diaye, Donk, Feghouli, Emre, Rodrigues, Eren ilk 11'i ile çıktı.

ERZURUM EKİBİNDE TEK DEĞİŞİKLİK VAR

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasında alınan MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından teknik direktör Mehmet Kısaparmak ile yollar ayrılırken, Mehmet Özdilek ile prensip anlaşmasına varıldı. Mehmet Özdilek sözleşme işlemlerinin maça yetiştirilememesinden ötürü Galatasaray mücadelesinde takımının başında sahaya çıkamazken, antrenör Adem Çağlayan takımı yöneten isim oldu.

Çağlayan, Galatasaray karşısında MKE Ankaragücü ile oynanan maçın ilk 11'inden tek değişikliğe gitti ve stoperde Egemen Korkmaz yerine Stephane Acka'ya şans verdi. BB Erzurumspor sahaya; Sehic, Auremir, Acka, Lokman, Schwechlen, Kone, Scuk, İbrahim, Sunu, Emrah, Munsy ilk 11'i ile çıktı.

GALATASARAY KULÜBÜ'NDEN LENNART THY'A PLAKET

Galatasaray Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde FIFA Yılın En İyileri Ödül Töreni'nde 'Fair Play Ödülü'ne layık görülen BB Erzurumsporlu futbolcu Lennart Thy'a plaket verdi. Teknik direktör Fatih Terim tarafından takdim edilen plaketi alan Thy'ı sarı kırmızılı taraftarlar da alkışlarla tebrik etti.

Lennart Thy, geçtiğimiz Mart ayında ABD'deki bir hastaya kök hücre bağışında bulunmuş ve bu yüzden FIFA Fair Play Ödülü'nün sahibi olmuştu.