Süper Lig’de son hafta maçları öncesinde 81 puanı olan Galatasaray sahasında Helenex Yeni Malatyaspor’u konuk ederken, aynı puana sahip ve averajla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş ise deplasmanda Göztepe ile karşılaştı. Helenex Yeni Malatyaspor’u 3-1 yenen sarı-kırmızılı takım, deplasmanda Göztepe’yi 2-1 yenerek mutlu sona ulaşan Beşiktaş’ın genel averajra gerisinde kalarak sezonu ikinci sırada bitirdi. İkili averajda eşit durumda bulunan iki takımdan Galatasaray sezonunu 84 puan ve 44 averajla tamamladı. Beşiktaş ise şampiyonluğa 84 puan ve 45 genel averajla ulaştı.

Ertaç Özbir maça damga vurdu

Galatasaray, Beşiktaş’ın galibiyeti halinde genel averajda öne geçmek için gerekli olan farklı skor için çok sayıda fırsat yakalamasına rağmen istediği sonuca ulaşamadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan ve ilk yarıda birkaç önemli pozisyonu gole çeviremeyen sarı-kırmızılı takım, Adem Büyük’ün golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

İkinci yarıya üç değişiklikle başlayan Galatasaray, Halil Dervişoğlu ve Ryan Babel’in peş peşe attığı gollerle skoru lehine çevirdi. Sarı-kırmızılı takım rakip kalede baskıyı arttırırken, Helenex Yeni Malatyaspor kalesini Ertaç Özbir yaptığı başarılı kurtarışlarla çok sayıda atağı savuşturdu.

Galatasaray, uzatmada Oğulcan Çağlayan’ın attığı golle müsabakayı 3-1 kazandı.