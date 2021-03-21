Galatasaray, en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşıyor

Rizespor karşısından oyundan atılan ve takımını 10 kişi bırakan DeAndre Yedlin, 8 yıl sonra Aslan'a bir ilki yaşattı. Sarı-Kırmızılılar'da bu sezon 31 haftada tam 7 oyuncu kırmızı kart gördü. Böylece Galatasaray şampiyon tamamladığı 2012-2013'ten sonra Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gördüğü sezonu yaşadı.

Cim Bom'da bu sezon kızaran isimler: Yedlin, Mohamed, Falcao, Etebo, Emre Kılınç, Marcao, Diagne.

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