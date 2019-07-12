Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Mart ayında ibra edilmemenin ardından tedbir kararı aldıran sarı-kırmızılı yönetim, 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararının devamına hükmetmesiyle rahatladı. Seçime gitme zorunluluğu kalmayan yönetimde en önemli gündem maddesi futbol takımına yapılacak transferler. Başkan Mustafa Cengiz, transferle ilgilenen isimlere 'hızlanın' direktifi verdi. Öncelikle geçen sezonun golcü ismi Mbaye Diagne'yi satmanın planlarını yapan yönetim, bu konuyu resmileştirmeye çalışıyor.

ORTA SAHAYA TAKVİYE

Geçen sezon kadroda yer alan Badou Ndiaye'yi yeniden kiralamayan ve Fernando Reges'i de İspanyol Sevilla Kulübü'ne satan sarı-kırmızılılar, merkez orta sahaya en az iki takviye yapacak. Sevilla'dan Ever Banega'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da scout ekibi de bir yandan diğer isimler üzerinde çalışmalarını da sürdürüyor.

OKAKA GELECEK

Galatasaray'da santrfor adaylarının başında ise Stefan Okaka geliyor. Bonservisi Premier Lig ekiplerinden Watford'da olan İtalyan golcü için girişimler tamamlandı. Transferde hareket alanının açılmasıyla tecrübeli futbolcunun transferi resmiyete dökülecek.

EMRE MOR KAMPA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Galatasaray'ın her şartta anlaşmaya vardığı Emre Mor konusunda, menajerlik şirketiyle oyuncu arasında bir pürüz ortaya çıkarken, Galatasaray yönetimi bir an önce bu sorunu çözmeye çalışıyor. Bedelsiz olarak kadroya katılacak genç yıldızı, teknik direktör Fatih Terim de Avusturya kampında görmek istiyor.

DHA