Süper Lig'de Fenerbahçe 'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray 'da transfer hareketliliği başladı. Aslan'ın öncelik verdiği bölge belli olurken Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun sildiği isim transferde öne çıktı.





TRANSFER DÖNEMİ BAŞLADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun daha önce aldığı karara göre 12 Ocak Perşembe günü başlayacak ara transfer dönemi 8 Şubat Çarşamba günü tamamlanacak.

2022-2023 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlayıp 8 Eylül'de tamamlanmıştı.





HARCAMA LİMİTLERİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitlerini ikinci transfer ve tescil dönemi ile ilgili olarak belirledi.

Buna göre en çok harcama limiti olan takım yüzde 40 sapma payıyla birlikte 1 milyar 587 milyon 813 bin 348 TL ile Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi 1 milyar 545 milyon 820 bin 482 TL ile Galatasaray takip etti. 3'üncü sırada 1 milyar 042 milyon 337 bin 863 TL ile Trabzonspor yer alırken, Beşiktaş 'ın harcama limiti ise 981 milyon 084 bin 511 TL oldu.





AHMET ÇALIK UNUTULMADI

Galatasaraylı futbolcular, eski takım arkadaşları Ahmet Çalık'ı vefatının 1. yıldönümünde andı. Hatay maçı hazırlıklarına devam eden sarı-kırmızılılar ile teknik ekip, Ahmet Çalık'ı, 5 numaralı formasını basın mensuplarına göstererek andı. Son olarak Konyaspor formasını taşıyan Çalık için sarı-kırmızılılar dışında Konyaspor ile diğer eski kulübü Gençlerbirliği birer klip yayınlayarak unutmadıklarını gösterdi.

ESKİ GALATASARAYLI 3. LİG'TE

Bir dönem Galatasaray formasını giyen ve son olarak 3. Lig 3. Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor'da oynayan Yiğit Gökoğlan, Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Çeşme Belediyespor'a transfer oldu.

Manisaspor'da başladığı kariyerinde Galatasaray dahil birçok kulüpte forma giyen 33 yaşındaki kanat oyuncusu, futbola amatör kategoride devam edecek.

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AANHOLT İLE İPLER KOPTU

Galatasaray, ara transferde önceliğini sol beke verdi. Aanholt'tan istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, yerli için arayışa geçti. Elinde Patrick van Aanholt, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir gibi bekleri bulunan sarı-kırmızılılar, sol bekin tamamını yerliye dönüştürme kararı aldı. Aanholt ile yollarını ayırmaya hazırlanan Cim-Bom'da liste de belli oldu.

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HASAN ALİ, GÜRAY VE UĞUR

Antalyaspor’dan Güray Vural, Sivasspor’dan Uğur Çiftçi ve boşta olan Hasan Ali Kaldırım’dan birini transfer etmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, görüşmelere hemen başladı. Sarı-kırmızılıların ilgilendiği 34 yaşındaki Güray için Güney ekibi 400 bin euro istenirken, Sivasspor’un ise Uğur için 1.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. (Skorer)