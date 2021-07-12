Galatasaray , Emin Bayram'ı kiralık gönderdi. 18 yaşındaki stoper, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a 1 yıllığına kiralandı. Emin Bayram, geçtiğimiz sezonun 2. yarısında da Boluspor forması giymiş ve 10 maçta görev almıştı.

Boluspor'dan yapılan transfer açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Emin Bayram ile yeniden 1 yıllık anlaşma sağladı. 2 Nisan 2003 İstanbul doğumlu olan Bayram, Galatasaray altyapısında futbola başladı. Emin Bayram, 35 kez Milli Takımlarda forma giyerken, 6'sı Süper Lig , 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta Galatasaray forması giydi. Bayram, 2020-2021 sezonun ikinci yarısında Boluspor forması ile 10 karşılaşmada görev yaptı.