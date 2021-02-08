Galatasaray efsanesi Ahmet Keskinkılıç 76 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-Kırmızılı takımın alt yapısında 35 yıldır görev yapan Ahmet Keskinkılıç bir çok futbolcu ve hocanın yetişmesinde büyük emeği vardı.

Bir süredir Silivri Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ahmet Keskinkılıç bu sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.

Ahmet Keskinkılıç'ın cenaze töreniyle alakalı kısa süre içinde açıklama yapılması bekleniyor.









Galatasaray açıklama yaptı...

Futbol Akademimizin tarihinde iz bırakan, birçok önemli futbolcunun keşfedilmesini ve yetiştirilmesini sağlayan duayen teknik adam Ahmet Keskinkılıç'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk Futbol camiasına başsağlığı dileriz.