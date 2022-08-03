5 Ağustos Cuma günü başlayacak olan Süper Lig 'in yeni sezonu öncesi kadrosuna son halini vermek isteyen Galatasaray transferde gaza bastı. Son olarak Fredrik Midtsjö'yü kadrosuna katan sarı kırmızılılar, Lucas Torreira'yı da bugün İstanbul'a getirecek. Aslan'ın sonraki hedefi ise Seferovic'in ardından forvete bir transfer daha yapmak.

Ali Akman'ın adı geçiyordu

Forvet bölgesinde büyük bir değişime giden sarı-kırmızılılar, Diagne ve Mohamed ile yollarını ayırmıştı. Bu bölgeye transfer edilen Haris Seferovic, ve kadroda mevcut bulunan Bafetimbi Gomis'in yanına bir oyuncu daha transfer edilmek isteniyor. Bu ismin genç ve gelişim vaat eden bir oyuncu olması beklenirken en güçlü adayın E.Frankfurt'un genç Türk yıldızı Ali Akman olduğu biliniyordu. Ancak ligin başlamasına sayılı günler kala Ali Akman transferiyle ilgili bir gelişme yaşanmadı.

İsveç'ten Jordan Larsson iddiası

Ancak İsveç basınından Galatasaray'ın golcü transferiyle alakalı sürpriz bir iddia geldi. Sabah'ın aktardığı habere göre; sarı-kırmızılıların Spartak Moskova ile sözleşmesini fesheden Jordan Larsson ile ilgilendiği aktarıldı.

G.Saray dışında başka talipleri de var

Geçtiğimiz sezonu Yunan ekibi AIK'de kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray dışında; Olympiakos, Celtic, Nottingham Forest, Basel ve Mallorca'nın da transfer etmek için takip ettiği ifade edildi. Larsson'un kısa süre içerisinde yeni takımına karar vereceği kaydedildi.

Piyasa değeri 8 milyon Euro

Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen İsveçli futbolcu, geçtiğimiz sezon AIK'de çıktığı 11 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Henrik Larsson'un oğlu

Kariyerinde Barcelona ve Manchester United gibi kulüpler bulunan bir dönemin efsane futbolcularından birisi olan Henrik Larsson, Galatasaray'ın gündemindeki Jordan Larsson'un babası. Henrik Larsson, 2009 yılında ülkesinin takımı Helsingborg'da futbola veda etmişti.