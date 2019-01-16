Galatasaray dünya devlerini solladı!

KPMG Küresel Spor Danışmanlığı Bölümü Football Benchmark ekibi tarafından 2017- 2018 sezonu iş performansının değerlendirildiği “Avrupa Şampiyonları 2019 Raporu” yayımlandı.

Avrupa’nın önde gelen 8 liginin şampiyonlarının incelendiği raporda, Barcelona, Bayern Münih, Porto, Galatasaray, Juventus, Manchester City, PSG ve PSV’nin karşılaştırılması yapıldı.

Rapora göre, 8 takım arasında en yüksek işletme gelirini 689 milyon Euro ile Barcelona elde etti.

Galatasaray ise yüzde 19’la yıllık işletme gelirini en fazla artıran takım olurken, geliri de 114 milyon Euro olarak kayıtlara geçti.

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