Galatasaray - Dukla Liberec: 3-0

2019 CEV Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Galatasaray, 8'li Finaller Turu rövanş maçında kendi sahasında Çekya'nın Dukla Liberec takımını 3-0 mağlup etti.

15 Ocak 2019, Salı 21:18
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Galatasaray - Dukla Liberec: 3-0

2019 CEV Kupası erkekler kategorisinde mücadele eden Galatasaray, 8'li Finaller Turu rövanş maçında kendi sahasında Çekya'nın Dukla Liberec takımını 3-0 mağlup etti.

TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi 25-15, 25-21 ve 25-19'lik setlerle 3-0 kazanan Galatasaray, CEV Kupası'nda adını 4'lü Finaller Turu'na yazdırdı.

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Frankie Tanta (Malta), Ivan Chumak (Slovenya)

GALATASARAY: Duff, Selçuk, Yasin, Doğukan, Venno, Gergye, Can (L), Onurcan (L)

LIBEREC: Biernat, Sulista, Holubec, Stokr, Grut, Vesely, Kopacek (L) (Pietruczuk, Kunc (L), Srb, Leikep, Spravka)

SETLER: 25-15, 25-21, 25-19

SÜRE: 65 dakika (20, 23, 22)

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