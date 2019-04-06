Galatasaray’ın efsane futbolcularından Didier Drogba, İstanbul’a geri dönüyor... 1.5 sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyip 1 lig şampiyonluğu 1 de Türkiye Kupası zaferi yaşayan Fildişi Sahilli golcü, aktif futbol hayatına yıl sonunda nokta koymuştu. Birleşmiş Milletler iyi niyet elçisi olarak birçok ülkede temaslarda bulunan Drogba, bugünkü Yeni Malatyaspor maçını Türk Telekom Stadı’nda izleyecek. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, maç öncesinde efsane futbolcuya plaket takdim edecek. Karşılaşma sonrasında ise özel bir toplantı var.

Önce transfer toplantısı

Aslan’ın teknik patronu Fatih Terim, Drogba ile bir görüşme yapacak. Tecrübeli hoca, Drogba’nın dünya futbolundaki etkisinden Galatasaray’ın faydalanmasını istiyor. Terim’in, özellikle transfer görüşmelerinde efsane golcünün kulübe profesyonel destek vermesini talep edecek.

ABD pazarına köprü olacak

Şu sıralarda ABD kulüplerinden Phoenix Rising’in ortaklarından olan Drogba, Galatasaray’ın Amerika pazarına açılması için de köprü görevi görecek. Taraflar arasında sportif ve ticari proje işbirliği anlaşması imzalanacak. Mutabakat çerçevesinde genç futbolcuların keşfi ve eğitimi, dostluk maçları ve turnuvaları, uluslararası organizasyonlar, antrenör ve yönetici eğitim programlarının yanı sıra ticari bazda Galatasaray ürünlerinin tanıtılması ve ABD’de satışa sunulmasını içeren çalışmalar düşünülüyor.