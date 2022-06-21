11 Haziran'daki seçimi Eşref Hamamcıoğlu karşısında kazanarak Galatasaray 'da başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek'in ilk büyük icraatı teknik direktör Domenec Torrent'le yolları ayırmak oldu. Sarı-Kırmızılılar, İspanyol hoca ve ekibinin sözleşmesini feshederken, ödenecek tazminat rakamları tartışıyordu.

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray yönetimi, Torrent ve ekibinin yaklaşık bir aydır görevini yerine getirmediğini belirterek haklı fesihle sözleşmeyi sonlandırdı. Şu an için herhangi bir ödeme yapılmayacak. Domenec Torrent ve ekibi, isterse konuyu yargıya taşıyabilir.





İlgili Haberler Galatasaray’da Domenec Torrent dönemi 158 gün sürdü



