Ülkemizi yeni sezonda 7DAYS EuroCup'ta temsil etmeye hazırlanan Basketbol Süper Ligi'nin iddialı ekiplerinden Galatasaray Doğa Sigorta'nın yeni sezona hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştireceği yaz kampının detayları belli oldu.

İşte kamp programına ilişkin Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Takımımız İstanbul’daki ilk toplanmasını 15 Ağustos Perşembe günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacak. 21 Ağustos’a kadar çalışmalarını İstanbul’da sürdürecek ekibimiz 22 Ağustos Perşembe günü yurt dışı kampı için İtalya’nın Bormio komününe hareket edecek. 31 Ağustos’a kadar çalışmalarını İtalya’da sürdürecek Galatasaray Doğa Sigorta burada 24 Ağustos’ta Monaco, 28 Ağustos’ta Pallacanestro Varese ve 30 Ağustos’ta Lugano Basket ile olmak üzere üç hazırlık maçı oynayacak.

Takımımız 31 Ağustos’ta İstanbul’a dönecek. 2 Eylül Pazartesi günü Darüşşafaka Tekfen ile İstanbul’da bir hazırlık karşılaşması gerçekleştirilecek. Takımımız 5-6-7 Eylül tarihlerinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece’nin düzenlediği Lake Cup’a katılacak. Galatasaray Doğa Sigorta 5 Eylül Perşembe günü Büyükçekmece ile, 7 Eylül Cumartesi günü ise Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.

Takımımız 11 Eylül Çarşamba günü Gloria Cup için Antalya’ya hareket edecek. B grubunda Anadolu Efes ve Zalgiris Kaunas ile eşleşen Galatasaray Doğa Sigorta, 12 Eylül Perşembe günü saat 20:00’da Zalgiris Kaunas ile karşılaşacak. 13 Eylül Cuma günü saat 20:00’da ise rakibimiz Anadolu Efes olacak. Sıralamalara bağlı olarak A ve B grubu takımları turnuvanın son günü olan 15 Eylül Pazar günü birbirleriyle eşleşecek ve turnuvayı tamamlayacaklar. Turnuvadaki tüm maçlar TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

Gloria Cup’ın ardından İstanbul’a dönecek takımımız 18-21 Eylül tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek TÜBAD Turnuvası’na katılacak. Turnuvaya Beşiktaş Sompo Sigorta, Türk Telekom ve Teksüt Bandırma da katılacak. Turnuvanın maç takvimi daha sonra belli olacak. Bu turnuvanın ardından Galatasaray Doğa Sigorta, Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında oynayacağı Türk Telekom maçının hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek."