Galatasaray Doğa Sigorta, Jaka Klobucar’ın Afyon Belediyespor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle yaklaşık üç hafta parkelerden uzak kalacağını açıkladı.
Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Jaka Klobucar’ın Afyon Belediyespor maçında yaşadığı sakatlıktan sonra kulüp doktorlarımız tarafından yapılan muayenede sağ omuz pectoralis major kasında üçüncü dereceden yırtık tespit edildi.
Oyuncumuzun yaklaşık üç hafta sürecek rehabilitasyon sürecinin ardından takımla çalışmalara yeniden başlaması öngörülüyor.
Jaka Klobucar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, hızlı bir rehabilitasyon süreci geçirmesini temenni ederiz."