Galatasaray Doğa Sigorta-UNICS Kazan maç sonucu: 90-76

7DAYS EuroCup son 16 turu G Grubu 4. hafta maçında Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında Rusya temsilcisi UNICS Kazan’ı konuk etti.

Karşılaşmaya hücumda çok iyi başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, özellikle boyalı alandan bulduğu basketlerle ilk 5 dakikayı 17-7 önde geçti. Çeyreğin sonunda farkı 14’e (26-12) çıkaran sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 27-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda istediği gibi başlayamamasına rağmen daha sert savunma yapan sarı-kırmızılılar, Harrison’ın üst üste basketleriyle 15. dakikada farkı 15’e çıkardı: 40-25. Galatasaray Doğa Sigorta, soyunma odasına 49-35 önde gitti.

Üçüncü periyotta Harrison ve Göksenin Köksal’la sayılar bulan Galatasaray Doğa Sigorta, 26. dakikada 61-47’lik üstünlük kurdu. Potaya giderek basketler bulan UNICS Kazan, yakaladığı 9-0’lık seriyle farkı uzun bir süre sonra 29. dakikada tek hanelere indirdi: 61-56. Göksenin Köksal’ın basketleriyle toparlanan Galatasaray Doğa Sigorta, farkı tekrar çift hanelere çıkararak final periyoduna girdi: 68-57.

Son çeyreğin başında Galatasaray Doğa Sigorta, farkı 13 sayıya çıkardı: 70-57. McCollum ve Tyus’la etkili olan UNICS Kazan, 36. dakika içinde farkı 3’e (72-69) indirdi. Hücumda topu iyi dolaştıran Galatasaray Doğa Sigorta, bitime 3 dakika kala 8 sayılık üstünlük kurdu: 79-71. Son bölümde rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, sahadan 90-76 galip ayrıldı.

Galatasaray Doğa Sigorta, bu sonuçla grupta 2. galibiyetini elde etti. UNICS Kazan ise 2. yenilgisini yaşadı.

Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, geçen hafta Elazığ’da meydana gelen ve başta Malatya olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle "Geçmiş Olsun Elazığ&Malatya" pankartı açtı. Taraftarlar, helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant’ı da unutmadı, efsane ismi açtıkları pankartla andı. Karşılaşma öncesi Kobe Bryant için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Carlos Cortes (İspanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan), Clemens Fritz (Almanya)

Galatasaray Doğa Sigorta: Emir Gökalp 2, Harrison 28, Webster 19, Ayberk Olmaz 7, Auguste 11, Poythress 5, Can Korkmaz, Caner Erdeniz, Utku Tuğsal, Göksenin Köksal 18

UNICS Kazan: McCollum 24, Theodore 9, Likhodei 6, Tyus 13, Palsson 6, Morgan 11, Smith 3, Kolesnikov, Kaimakoglou 1, Wilson 3

1. Periyot: 27-17

Devre: 49-35

3. Periyot: 68-57

Beş faulle oyundan çıkan: 39.56 Morgan (UNICS Kazan)