Galatasaray , Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV Eindhoven'a farklı kaybedince transferde düğmeye bastı. Galatasaray'ın flaş transferi ise 24 yaşındaki Rumen oyuncu Alexandru Cicaldau oldu.

2019 Ocak'tan bu yana en pahalısı Cicaldau

Galatasaray, Romanya'da adından söz ettiren oyuncu için Craiova'ya 6,5 milyon Euro bonservis verecek. Galatasaray böylece son 2,5 yılda en pahalı transferini yapmış oldu. Galatasaray en son Kasımpaşa'dan gelen golcü oyuncu Mbaye Diagne'ye 2019 Ocak ayı sonunda toplamda 13 milyon Euro ödemişti.

UEFA ile olan FFP anlaşması nedeniyle "sattığın kadar alabilirsin" kuralına uyan ve son dönemde transferde zorlanan, zaman zaman kiralık transferler yapan Galatasaray, bu sezon FFP anlaşması olmadan transfer yapabilecek. Galatasaray bu dönemi genç oyunculara yatırım amaçlı kullanmanın yollarını arıyor.





Galatasaray'ın son 4 sezon önemli transferleri

2018-19 Yaz transfer dönemi

Emre Akbaba (4 milyon Euro), Nagatomo (2,5 milyon Euro), Onyekuru (800 Bin Euro - kiralık), Badou Ndiaye (750 Bin Euro - kiralık)

2018-2019 Kış transfer dönemi

Diagne 13 milyon Euro*, Marcao 4 milyon Euro, Luyindama (kiralık - 3 milyon Euro) ...Ozan Kabak 11 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.

2019-2020 Yaz transfer dönemi

Luyindama (5 milyon Euro), Seri (1,5 Milyon Euro - kiralık), Lemina (1 Milyon Euro - kiralık), Andone (700 Bin Euro Euro - kiralık)

2019-2020 Kış transfer dönemi

Onyekuru (750 Bin Euro Euro - kiralık), Marcelo Saracchi (500 Bin Euro Euro - kiralık)

2020-2021 Yaz transfer dönemi

Etebo (675 bin Euro - kiralık), Emre Kılınç-Arda Turan-Omar-Fatih Öztürk-Kerem (free transfer)

2020-2021 Kış transfer dönemi

M. Mohamed (1.66 Milyon Euro - kiralık), Onyekuru (650 Bin Euro - kiralık), Gedson Fernandes (500 Bin Euro - kiralık)

2021-2022 Yaz transfer dönemi

Alexandru Cicaldau (6,5 milyon Euro), Barış Alper Yılmaz (1,5 milyon Euro), Sacha Boey (1 milyon Euro), Van Aanholt-Aytaç Kara-Alpaslan Öztürk (free transfer)

*: Bilgiler transfermarkt sitesinden alınmıştır.

Tolga Kuru / fanatik.com.tr



