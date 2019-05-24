Galatasaray Diagne için 15 milyon Euro istiyor

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa’da 20 gol atıp tüm dikkatleri üzerine çeken Diagne, Galatasaray’a transfer olduğu ligin ikinci bölümünde ise 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

Her ne kadar 30 gole ulaşıp rekor kırsa da, Diagne performansıyla ne taraftarı ne de teknik heyeti tam anlamıyla mutlu edebildi, hep çok eleştirildi.

Ancak Fatih hoca, oyuncusuna güveniyor. Yakın çevresine, “Tam hazır olmadan bize katıldı. Yeni sezonda iyi bir kamp dönemi geçirmesi halinde performansı üst düzeye çıkabilir” diyen Terim, yönetimle yaptığı görüşmede ise çok yüksek teklif gelirse Diagne’nin satılmasına onay verdi.

Kasımpaşa’ya 10 milyon Euro veren Galatasaray Yönetimi, Diagne’nin fiyatını 15 milyon Euro olarak belirledi. Özellikle Arap kulüplerinin radarına giren Diagne için bu seviyede bir teklif gelirse değerlendirilecek.