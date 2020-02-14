Galatasaray devlerle yarışıyor!

Galatasaray Avrupa'nın devleriyle yarışıyor. Sarı- Kırmızılılar, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde maç başına en az gol yiyen takımlar arasında kendisine yer bulmuş durumda...

Cimbom, 21 maç sonunda kalesinde 17 gol gördü ve ligin en az gol yiyen takımı konumunda... Aslan'ın ortalaması ise 0.80... Galatasaray listede 6. sırada... Listesinin ilk sırasında ise İspanyol devi Real Madrid yer alıyor. Madrid, 23 maç sonunda kalesinde sadece 14 gol gördü.

İngiltere Premier Lig'de ilk sırada yer alan Liverpool sıralamada ise 2. sırada... 25 maçta kalesinde 15 gol gören İngilizler'in ortalaması ise 0,60. Listenin 8. sırasında yer alan İnter 23 maçta kalesinde 20 gol gördü.

SON 4 LİG MAÇINDA 2 GOL YEDİ

G.Saray Süper Lig'de oynadığı son 4 lig maçında kalesinde sadece 4 gol gördü.

Kaynak: Takvim