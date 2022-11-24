Galatasaray dev transferi bitiriyor! Bafetimbi Gomis devrede...

Sezona yıldız transferlerle Galatasaray , ilk haftalarda istediği sonuçları elde edemese de sonraki haftalarda müthiş bir çıkış yakaladı.





Adana Demirspor beraberliği sonrası Kayserispor'a kaybeden, 2-0 öne geçtiği Alanyaspor maçından 1 puanla ayrılmasının ardından Karagümrük'ü 2-0, Beşiktaş 'ı 2-1, Başakşehir'i ise 7-0 devirerek Fenerbahçe 'nin 2 puan gerisinde Dünya Kupası arasına 2. sırada giren Okan Buruk'lu Cim Bom'da gözler ara transfere çevrildi.

van Aanholt'la görüşme başladı

Ara transfer döneminde kulüple ilişkisi kesilmesi planlanan van Aanholt'la ayrılık görüşmeleri başladı. Yıllık 1.9 milyon Euro'ya oynayan Hollandalı futbolcunun, sezonun kalan bölümündeki alacaklarıyla birlikte bonservisini istediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar ise 32 yaşındaki sol bekin şu ana kadarki hak edişlerini ödeyip, kalan bölümdeki haklarından ise feragat etmesini, bonservisinin bu şekilde verilmesini planlıyor. Görüşmelerin ocak ayına kadar devam etmesi bekleniyor.









Kaan Ayhan'da aynı senaryo

Sarı-Kırmızılı kulübün yerli rotasyonu doğrultusunda kadrosuna katmak istediği oyunculardan KaanAyhan, şimdilik rafa kaldırıldı. Tıpkı sezon başında olduğu gibi, Sassuolo'nun bonservis bedeli konusunda geri adım atmaması, Milli futbolcunun da yüksek talepleri, Sarı-Kırmızılılar'a geri adım attırdı.

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Galatasaray Yönetimi, KaanAyhan için şimdilik beklemeye karar verdi. Transferden vazgeçilmedi, ancak Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da gündeminde olan, bu nedenle piyasası yükselen 27 yaşındaki savunmacı için ezeli rakiplerlere kabete girilmeyeceği ifade ediliyor.

Victor Nelsson'dan beklenti 25 milyon Euro

Danimarka Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda boy gösteren Victor Nelsson'a Avrupa devlerinin yakın takibi sürüyor. Özellikle İspanyol kulübü Sevilla, kupa sonrasında Galatasaray 'ın kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlanıyor.





Sarı-Kırmızılılar, Nelsson'u satıp yerini farklı bir alternatifle doldurmaya sıcak bakıyor. Ancak bonservis konusunda kulübün tavrı çok net. Galatasaray Yönetimi, Nelsson'un satışından 25 milyon Euro bonservis geliri bekliyor.

Haris Seferovic yokları oynadı

Cimbom sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan Haris Seferovic'i kiraladığında taraftarlar ayağa kalkmıştı. Galatasaray formasıyla ilk hazırlık maçında Kasımpaşa'ya golünü atan, ardından Avusturya kampının yıldızı olan İsviçreli forvet Süper Lig'in başlamasıyla beraber bir anda büyük bir düşüşe geçti.

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Serferoviç, çıktğı 8 lig maçında rakip kaleyi sarsamadı ve takım arkadaşlarına asist yapamadı. Seferovic'in yerine etkili bir golcü almak isteyen Sarı-Kırmızılılar rotayı Fransa'ya çevirdi.

Dembele'ye Gomis'ten mesaj var

Galatasaray, yavaş yavaş Moussa Dembele transferinde mutlu sona yaklaşıyor... Sarı-Kırmızılı yöneticiler, 26 yaşındaki Fransız santrforun menajeriyle geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir araya gelerek nabız yoklaması yapmış ve olumlu sonuç almıştı. Şimdi de yıldız futbolcunun kulübü Lyon'la bonservis pazarlıklarını başlatmaya hazırlanan Galatasaray'da, oyuncu üzerindeki baskıdan da kesinlikle vazgeçilmiyor.

Lyon'da bu sezon aradığı şansı bulamayan 26 yaşındaki Fransız santrfor Moussa Dembele, ayrılığa çok sıcak bakıyor.

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'Kendini tekrar kanıtla'

Son olarak Galatasaray'ın 37 yaşındaki golcüsü Bafetimbi Gomis'in vatandaşı Moussa Dembele ile görüşerek, Sarı-Kırmızılı kulüp hakkında olumlu ifadeler kullandığı ve "Bu fırsatı sakın kaçırma. Galatasaray şampiyonluğa oynayan çok büyük bir kulüp. Burada kendini yeniden kanıtlayabilirsin" mesajını gönderdiği öğrenildi.

En büyük hayali Fransa

Moussa Dembele'nin en büyük hayali ise Fransa A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyebilmek. Alt yaş takımlarında görev almasına rağmen A takıma yükselemeyen Dembele, Benzema'nın sakatlığı nedeniyle gidemediği Dünya Kupası'nda 36 yaşındaki Giroud'nun sırtladığı Fransa'nın mart ayındaki kadrosuna davet edilmek istiyor.

Icardi'nin ayrılığına çözüm

Lyon'la sözleşmesinin son senesinde olan ve ocak ayından itibaren sezon sonu için bedavaya Galatasaray'a transfer edilme şansı bulunan Moussa Dembele'nin, bu opsiyona rağmen ara transferde kadroya dahil edilmesi planlanıyor. İsviçreli golcü Seferovic'in kiralık kontratını feshetmeye hazırlanan Sarı-Kırmızılılar, bu boşluğu Dembele ile doldurup, sezon sonunda Icardi'nin ayrılığına da şimdiden çözüm bulmuş olacak.





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