Süper Lig 'in 13. haftasında Galatasaray 'a konuk olan Fenerbahçe , 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı ve 4 maçlık galibiyet hasretine Nef Stadı'nda son verdi. Sarı Lacivertli ekibin ilk golünü atan takım kaptanı Mesut Özil, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İyi oynayan tarafın kendileri olduğunu vurgulayan Özil, galibiyeti Fenerbahçe camiasına armağan etti ve şu ifadeleri kullandı:

'Savaştık, sonuna kadar inandık'

''Çok mutluyuz. Zaten iyi hazırlandık. Sahadaki herkesi tebrik etmek istiyorum. Savaştık, sonuna kadar inandık. Elimizden geleni yaptık. İyi oynayan takım kazandı. Fenerbahçe camiasına da çok çok teşekkür etmek istiyoruz. Kazandığımız maç da onlara hediye olsun.''

'Allah nasip etti Fenerbahçe'me geldim'

''Ben Fenerbahçe'm ile büyüdüm. Küçüklüğümden beri maçları izlerdik özellikle derbileri seyrederdik. Allah nasip etti Fenerbahçe'me geldim, çubuklu formasını giyebildim ve burada da gol atmak beni çok çok mutlu etti.''

Ligde 5. kez bir maça bu sezon 11’de başlayan deneyimli oyuncu, attığı bu golle ligdeki gol sayısını 4’e çıkardı.





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