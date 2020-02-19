Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. 4’er takım halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.