Galatasaray deplasman fobisini yendi! 15 yılın en iyisi!

Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray, son yılların en etkileyici dış saha başlangıçlarından birine imza attı. Geçmiş sezonlarda dış sahada ilk maçlarda çok zorlanan sarı-kırmızılılar, bu sezon tam tersi bir görüntüde. İlk 5 deplasmanda 4 galibiyet ve 1 yenilgi alan Aslan, 12 puan toplarken son 15 sezonda bu istatistiğin yanına bile yaklaşamadı.

GEÇEN YIL 1 GALİBİYET ALDI

Şampiyon olduğu sezonlarda bile deplasmanda iyi başlangıç yapamayan Galatasaray, geçen sezon aynı haftada dışarıda sadece 1 kez kazanabilmişti. Son şampiyonlukların yaşandığı 2017-18 sezonunda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Terim'in talebeleri, 2018-19'da ise 2 galibiyet ve 3 beraberlikle sezonu açmıştı. Sarı-kırmızılı ekibin bir önceki en iyi başlangıcı ise 2005-06 sezonunda 4 galibiyet ve 1 beraberlik olmuştu.

TAM DA TERİM'İN İSTEDİĞİ!

KAYSERI maçının ardından Rize'de de eksikler nedeniyle ilk 11 zor kurulsa da ortaya koyulan futbol teknik direktör Fatih Terim'i mest etti. Özellikle her oyuncunun hücum katkısı vermesi yüz güldürdü. Forma şansı bulan 16 futbolcudan 12'si rakip ceza sahasında topla buluşurken Diagne (8), Emre Akbaba (7) ve Oğulcan (7) ilk sıradaki isimlerdi. (Sabah)