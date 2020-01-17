Galatasaray-Denizlispor maçının biletleri satışta

Sarı-Kırmızılı ekibin pazar günü Denizlispor ile oynayacağı lig maçının biletleri satışa sunuldu.

Taraftarların, ilk devrenin son haftalarına göre bu karşılaşmaya daha fazla ilgi gösterdiği ve tribünlerde en az 35 bin kişinin beklendiği bildirildi.