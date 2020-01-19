Ligin ilk yarısında beklenenin altında kalan Galatasaray, 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi ile araya girerken lider Sivasspor’un 10 puan gerisinde kalmıştı. Ara transferde orta sahaya Jesse Sekidika ve sol bek Marcelo Saracchi ile kadroya takviye yapan sarı kırmızılılarda iki futbolcu yarınki maçta Terim’im görev vermesi durumunda sahada olacaklar. Bir diğer yeni transfer Henry Onyekuru hastalığı, Florin Andone ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek isimler.

İlk yarıda teknik direktörlüğe Mehmet Özdilek’in gelmesinden sonra biraz toparlanan Denizlispor 22 puanla ortalarda yer aldı. Devre arası Trabzonspor’dan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi transfer edilirken, Rumen oyuncu Sapunaru ile de yollar ayrıldı. Sakatlığı devam eden Zakarya Bergdich, hasta olan Isaac Sackey ve cezalı Modou Barrow Galatasaray karşısında oynamayacak isimler.

İSTATİSTİKLER NELER SÖYLÜYOR?

• Galatasaray sahasındaki 38 lig maçının 37’sinde yenilgi görmedi.

• Sarı kırmızılılar sahasında Denizlispor’u son 5 maçta yendi ve bu maçlarda 2,5 gol barajı aşıldı.

• Galatasaray’ın son 3 lig maçı 2,5 gol üstünde skorlarla sonuçlandı.

• Denizlispor’un son 5 lig maçının 4’ü 2,5 gol üstü bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

İddaa bülteninde hem Tek Maç oynanabilen hem de maç esnasında Canlı Bahis yapılabilecek karşılaşma öncesinde Misli.com üyelerinin bu maça kuponlarında yer verenlerin %65’i, Galatasaray’ın evinde kazanacağını düşünerek Maç Sonucu 1 seçimini yapmış.

Bu seçimin ardından %11 oranında gol bahislerinden 2,5 Gol Üstü Misli.com üyelerince tercih edilmiş durumda.

MİSLİ.COM YAZARI CAN TONGO’NUN TERCİHİ NE?

Galatasaray açısından Emre Akbaba’nın golle dönmesi oldukça pozitif oldu. Sezonun ilk devresini iç sahada güzel kapatan Sarı-kırmızılı ekip bu maçta Denizli’yi konuk edecek. Denizli bu maçta iyi mücadele edecektir. İç saha faktörü ile Galatasaray’ın galip geleceğini düşünüyorum.



