Galatasaray, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası Son 32 Turu'nda Altay Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı kırmızılılar, Altay Denizlispor ile yarın saat 21.00'de Nef Stadyumu'nda karşılaşacak.