Galatasaray, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmana salonda yapılan core stabilizasyon hareketleriyle başlandı.

Antrenmanın devam eden bölümünde Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor’a karşı tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise kumda kuvvet çalışması ve interval koşular gerçekleştirdi.

Antrenmanın ana bölümünde pas oyunu ve sınırlı alanda çift kale oyun oynandı.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam yaptıktan sonra Pazar günü saat 16.00’da oynanacak maç için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.