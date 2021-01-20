Galatasaray - Denizlispor (CANLI İZLE) Gs - Denizli canlı yayın

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor. Ligde geride kalan 19 haftanın birini bay geçen Galatasaray, 18 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 19. haftayı 33 puanla dördüncü sırada bitirdi. Yukatel Denizlispor ise ligde çıktığı 18 maçın 3'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 10'unu kaybetti. Yeşil-siyahlı takım 14 puanla 19. haftayı son sırada tamamladı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

3' Galatasaray, maça hızlı başladı. Bergdich'in hatalı pasıyla ceza yayında topla buluşan Ryan Babel kaleyi düşündü top az farkla yandan auta gitti.

6' Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Sacko'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

GOL | 9' Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin ara pasına hareketlenen Belhanda, zor da olsa ortasını gönderdi. Ceza sahasına koşu yapan Emre Akbaba, sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

GOL | 17' Sağ kanatta topla buluşan Feghouli, koşu yapan Linnes'i gördü. Norveçli, vakit kaybetmeden ortasını gönderdi. Ceza sahasında sırtı dönük bir şekilde topu kontrol eden Babel, Feghouli'yi gördü. Cezayirli yıldızın yerden yaptığı sert vuruş, direkten ağlarla buluştu.

24' Sagal orta sahaya yakın bir bölgeden savunma arkasına sarkan Rodallega'yı kaçırmak istedi, Muslera ceza alanı ön çizgisine kadar çıkarak kafayla topu uzaklaştırdı.

30' Denizlispor'da Rodallega, Marcao'ya girdiği ikili mücadele sonrası sarı kart gördü.

35' Denizlispor gole çok yaklaştı. Sagal'ın ara pasına hareketlenen ve Muslera ile karşı karşıya kalan Recep Niyaz, Uruguaylı kaleciyi geçemedi, top kornere çıktı. Kullanılan kornere iyi yükselen Fabiano'nun yaptığı kafa vuruşu yandan auta çıktı.

40' Dossevi'nin ortasında top arka direkte Rodallega'ya geldi. Tecübeli golü vakit kaybetmeden topu ceza sahasına gönderdi, araya giren Martin Linnes, tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL | 45+1' Galatasaray soyunma odasına 3 farklı üstünlükle gidiyor. Denizlispor savunmasında seken topa ceza sahasında çok iyi yükselen Ryan Donk, kafa vuruşunu yaptı. Pantilimon'u geçen top ağlarla buluştu.

İlk 45 dakika Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Galatasaray - Denizlispor ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Feghouli, Arda, Babel

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Dossevi, Murawski, Recep, Sacko, Sagal, Rodallega

Galatasaray - Denizlispor maçı hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar haberimizde.



