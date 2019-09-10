Galatasaray defansta zarar etti!

Galatasaray son 10 sezonda en çok forvet transferlerine para harcarken, 88 golcü için toplamda 94,8 milyon euro bonservis ödedi. 85 forvet oyuncusunu ise 79,5 milyon euro bedelle gönderen Galatasaray, bu bölgeyi 15 milyon euro zarar ile kapattı.

Galatasaray en çok harcamayı forvet transferlerine yapmasına rağmen en az zararlardan birini bu pozisyonda elde etti. Sarı-kırmızılılar son 10 sezonda kadrosuna kattığı 64 defans oyuncusuna 85 milyon euro öderken, gönderdiği 62 defans oyuncusundan ise 31 milyon euro kazandı. 53 milyon euro zarar eden sarı kırmızılılar, son 10 sezondaki en büyük kayıbı bu bölgede yaşadı.

Galatasaray son 10 sezonda 17 kaleci transferine 7,35 milyon euro bonservis ödemesi yaptı. Yollarını ayırdığı 16 kaleciden ise sadece 225 bin euro gelir elde eden Galatasaray, bu bölgede toplam 7,13 milyon euro zarar etti. Sarı- kırmızılılar 225 bin euro kaleci gelirinin 200 bin euroluk kısmını Cenk Gönen transferinden kazanmıştı.

Kaynak: Yenişafak