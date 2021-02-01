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Galatasaray, Daryl Macon ile yollarını ayırdı

Galatasaray'ın bu sezon dikkat çeken isimlerinden Daryl Macon ile yollar resmen ayrıldı. Macon'ın kısa süre içerisinde AEK'ya transferinin açıklanması bekleniyor.

01 Şubat 2021, Pazartesi 15:35 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Daryl Macon ile yollarını ayırdı

Galatasaray'ın bu sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla dikkat çeken isimlerinden Daryl Macon, resmen takımdan ayrıldı. Galatasaray, yaptığı açıklamayla Macon'ın ayrılığını duyururken ABD'li oyuncunun kısa süre içerisinde AEK'ya transferinin açıklanması bekleniyor. 

Galatasaray'dan ayrılığa ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Sezon başında takımımıza katılan Daryl Macon Jr. ile kulübümüzün arasındaki sözleşme, oyuncunun talebi üzerine karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir. Daryl Macon Jr.'a bu sezon takımımıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve kariyerinde başarılar dileriz"

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