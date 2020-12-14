Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan sakatlığı geçen Marcelo Saracchi, kontrollü bir şekilde antrenmanda yer aldı. Ryan Babel ve Radamel Falcao, kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada özel çalışma yaptı. Fatih Öztürk ise diz ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı olarak antrenmanda yer almadı.

Galatasaray ile Darıca Gençlerbirliği arasındaki karşılaşma, yarın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak.