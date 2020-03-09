Galatasaray, Daçka engelini de aştı

Süper Lig’in 22.haftasında, Avrupa defterini kapatan iki takım; Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı karşıya geldi. 19. haftadaki Afyon galibiyeti sonrası zorlu bir fikstüre giren Sarı-Kırmızılılar engelleri tek tek aşmaya devam ediyor.

Ezeli rakibi Fenerbahçe’yi tam 9 yıl sonra Ataşehir’de yıkan Aslan sırasıyla Tofaş ve dün de Darüşşafaka’yı yendi. Son çeyreğe kadar eşitliğin bozulmadığı maçta kırılma 36.dakikadan sonra yaşandı. Auguste’yle ritmini bulan Aslan, Harrison’ın da basketleriyle farkı çift haneli sayılara çıkardı (72-60) ve ardından sonuca gitti.

Cumartesi günü, lider Pınar Karşıyaka’yla karşılaşacağı maç öncesi Galatasaray üst üste 4., toplamda da 16. galibiyetini aldı.