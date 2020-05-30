Galatasaray corona virüs testi sonuçlarını açıkladı

Corona virüs salgını nedeniyle ertelenen ligler, kaldığı yerden devam edecek. Bu ligler arasında yer alan Süper Lig'de 12 Haziran'da kaldığı yerden sürecek.

Liglerin devam etme kararı verilmesinden önce kulüpler çalışmalarına başlamış ve her kulüp belli aralıklarla tüm ekibe corona virüs testi yapmaya başlamıştı.

Bu kulüpler arasında yer alan takımlardan birisi de Galatasaray. Sarı kırmızılılar, takımın tamamına belirli aralıklarla corona virüs testi yapıyor. Son olarak 5.'sini yaptığı testlerin sonuçları da belli oldu. Tam 85 kişiye yapılan corona virüsü testi sonuçları negatif çıktı.

Sarı kırmızılılar test sonuçlarını şu şekilde açıkladı:

Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim, yardımcı antrenörlerimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarından toplam 85 kişiye sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (30 Mayıs) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz ile aktif çalışan sağlık ve idari kadrolar için altıncı, diğer tüm çalışanlar için ise beşinci kez yapılan testler, TFF öneri protokolünün süre ve frekans maddesine göre devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.