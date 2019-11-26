Galatasaray - Club Brugge U19 maç sonucu 2-1

Galatasaray U19 takımı UEFA Gençlik Ligi'nde karşılaştığı Club Brugge takımını 2-1 mağlup etti.

26 Kasım 2019, Salı 17:22 Son Güncelleme:
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Galatasaray - Club Brugge U19 maç sonucu 2-1

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesinde iki takımın U19 oyuncuları UEFA Gençlik Ligi maçında karşılaştı. Mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazandı.

Galatasaray U19 takımı mücadeleye, Işık Kaan, Emin ve Erencan'ın A Takım kadrosunda yer almasından ve Yunus Akgün'ün kırmızı kart cezalı olmasından dolayı 4 eksikle çıktı.

Sarı-Kırmızılı takımın gollerini 38' Atalay Yıldırım ve 75' dakikalarda Mustafa Fettahoğlu kaydetti. 

Geçen hafta Real Madrid'i yenen Galatasaray U19 takımı bu galibiyet ile puanını 6'ya çıkarttı. Club Brugge'de 9 puanda kaldı.

Sarı-Kırmızılı takım ilk maçta rakibine 3-2 mağlup olmuştu.

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