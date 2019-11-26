Galatasaray - Club Brugge maçında kaç korner olur ?

Şampiyonlar Ligi'nde bugün Galatasaray sahasında Club Brugge ile karşılaşacak.

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi maçlarında 20 köşe vuruşu kullandı ve maç başına 5 ortalamaya ulaştı. Club Brugge ise 15 korner ile maç başına 3,75 ortalamada kaldı. İki takımın köşe vuruşu ortalamaları toplamı 8,75 oldu

İlginç olan ise bu sezon Club Brugge rakiplerine ortalama 7,25 köşe vuruşu kullanma hakkı verdi. Galatasaray'ın rakipleri ise ortalama 5,25 korner kullandı. İki takım rakiplerine daha çok (ortalama toplamı 12,5) korner imkanı verdi. Son olarak Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 4 maçta da toplam 9 korner barajı açıldı.

Misli.com üzerinden tek maç olarak oynanabilecek Galatasaray - Club Brugge maçı için 8.5 korner üstü oranı 1.38 ve 9.5 korner üstü oranı 1.60 olarak belirlendi.

GALATASARAY - CLUB BRUGGE MAÇINDA KAÇ KORNER OLUR'A İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLA



