İddaa programında UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarının öne çıktığı Salı temsilcimiz Galatasaray, İstanbul’da Club Brugge ile gruptaki kaderini belirleyecek maçta karşılaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız.

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Cuma akşamı evinde Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray, ikinci yarıda yediği golle sahadan puansız ayrılırken eksikler yüzünden o maça sıkıntılı çıkan antrenör Fatih Terim’in bu maçta daha fazla eksiği var. Cezalı olan Steven N’Zonzi’nin yanı sıra isimleri UEFA’ya verilmeyen Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz kesin olarak yok. Ayrıca sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Christian Luyindama, Florin Andone, Şener Özbayraklı da oynayamayacak. Son olarak antrenör Fatih Terim, Ryan Babel’in de oynamayacağını açıkladı. Başakşehir maçında görev alamayan Muslera ise büyük ihtimalle görev alacak.

Belçika’da ligde zirvede yer alan Club Brugge, evinde temsilcimiz ile berabere kaldıktan sonra İspanya’da Real Madrid deplasmanında aldığı bir puan sayesinde şu anda 3. sırada yer alıyor. PSG karşısında iki maçta da gol atamadan kaybettiler. Konuk ekipte sakatlığı bulunan Matej Mitrovic dışında, kulüp tarafından cezalandırılan Mbaye Diagne de yok.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 30 maçta sadece 2 kazanabildi.

• Galatasaray’ın son 10 resmi maçının 9’u karşılıklı gol yok bitti.

• İki ekip arasında oynanan 4 maçın 3’ünde gol atılmadı.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği Club Brugge’ün maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %34’ü konuk ekibin maçı kazanmasına kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise ev sahibinin galibiyeti. Misli.com üyelerinin yaklaşık %11’i Galatasaray’ın maçı kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZAR CANER İŞBEĞENDİREN'İN YORUMU

Temsilcimiz Galatasaray’ın Avrupa’daki en kritik sınavı! Bu maçta bir galibiyet alınamadığı takdirde Avrupa kupalarına büyük ölçüde veda edilecek. Fakat maalesef benim de beklentim bu yönde. Zira bu sezon Galatasaray çok formsuz ve Avrupa birkaç gömlek fazla şu an bu takıma. Kadrodaki eksik sayısı arttıkça Fatih Terim’in de eli kolu bağlanmış vaziyette. Club Brugge çok üst düzey bir takım değil elbette. Ama takdir edersiniz ki bu şartlar altında risk almaya mecbur taraf biz olunca, Belçika temsilcisinin kontrollü ve dikkatli oyunla puan çıkarması son derece muhtemel görünüyor. Umarım yanılırım ama ben Brugge’ün kaybetmeyeceğini düşünüyorum